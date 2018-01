Stava ritirando i panni stesi in balcone. Aveva un po' di influenza, ma non aveva voluto dare retta alla moglie e riguardarsi. Quando si è sentito male ha perso l'equilibrio ed è caduto dal balcone. È morto così un uomo di 52 anni, Pinuccio Ragaglia, originario di Bitti ma da tempo residente a Sassari, caduto dal balcone della propria abitazione, in via Principessa Maria.L'uomo - come riporta oggi il quotidiano La Nuova Sardegna - sarebbe stato colto da un malore mentre ritirava i panni stesi. Il volo dall'ottavo piano non ha lasciato scampo alla sfortunata vittima dell'incidente. All'allarme lanciato dalla moglie ha risposto immediatamente il 118, ma l'intervento dei medici non è servito a nulla.Molto conosciuto per il suo impegno politico - è stato consigliere comunale e assessore a Bitti prima di candidarsi a Sassari nella lista civica a sostegno dell'attuale sindaco Nicola Sanna - Pinuccio Ragaglia lascia la moglie e due figlie.