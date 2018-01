le sono vietati. Colpa di quel maledetto monta scale guasto che nessuno ripara., il nome è di fantasia, hanno scelto di dare un ultimatum al Comune di Santa Flavia, comune in Provincia di Palermo. Poi, tramite l'avvocato Valeria Balistreri, presenteranno una denuncia alla Procura della Repubblica. “Siamo di fronte a una reiterata violazione del diritto allo studio e all'inclusione”, spiega il legale.Una studentessa brillante, come dimostrano i voti della sua pagella di prima media, a cui viene negata una parte decisiva dell'attività didattica. La sua classe si trova al piano terra, mentre le aule multimediali sono al primo piano. Il monta scale è rotto. La scorsa estate se n'era discusso a scuola e i rappresentanti dell'amministrazione comunale si erano impegnati a ripararlo. Una promessa finora non mantenuta. “Per risolvere la vicenda - spiega il legale - ci risulta informalmente che servirebbero 8 o 9 mila euro. Si è arrivati al paradosso che le lezioni in laboratorio sono svolti quando la bambina non è a scuola perché deve seguire delle terapie. Il sindaco intervenga”.Già alle elementari erano riusciti a fare ristrutturare i bagni. Ora una nuova battaglia.