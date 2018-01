Un giovane di 20 anni è stato ferito da un colpo di pistola sparato da un 19enne. Il proiettile, esploso da distanza ravvicinata, lo ha raggiunto al braccio sinistro. Il giovane, di Contrada, è stato trasportato in ospedale ad Avellino, dove questa mattina verrà operato.La vicenda si è svolta nella serata di ieri, lungo la strada provinciale nei pressi del quartiere Ospedale dove i due giovani, accompagnati dai rispettivi amici, in tutto una decina di persone, si erano dati appuntamento per un "chiarimento": la vittima aveva avuto una relazione sentimentale, poi finita, con la sorella dell'altro giovane. Il diverbio si è presto trasformato in rissa nel mezzo della quale il 19enne ha estratto una pistola a tamburo, di proprietà del padre e legalmente detenuta, e ha fatto fuoco. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Polizia di Stato che hanno rintracciato il giovane nella sua abitazione. Per il momento deve rispondere di lesioni gravi.