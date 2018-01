si è rasata i capelli per donarli ad un’associazione che produce parrucche per i bimbi malati di cancro. Quando è tonata a scuola, alla Mounts Bay Academy di Penzace, la preside però non ha gradito il suo nuovo look e l’ha punita per quel taglio così estremo: prima l'ha sospesa dalle lezioni per aver infranto il regolamento che prevede che i capelli siano lunghi almeno un centimetro poi, quando è rientrata, le ha chiesto di coprire la testa con un foulard fino a quando i capelli non saranno ricresciuti.

Ha solo 14 anni ma il suo cuore è grande. Anzi, grandissimo. Nonostante la sua scuola non l'apprezzi. La storia di Niamh Baldwin, ragazzina della Cornovaglia (in gran Bretagna) sta facendo il giro del mondo perché commuove per la sua generosità e fa indignare per la reazione di qualcuno. NiamhIntervistata dal Daily Mail, che hanno dato grande risalto alla storia di Niamh, la preside della scuola, Sara Davey, ha spiegato senza mezzi termini che la studentessa avrebbe dovuto chiedere alla scuola prima di rasarsi a zero e che comunque avrebbe potuto trovare un altro modo per fare beneficenza, magari sottoscrivendo una raccolta fondi. "Gli studenti conoscono la politica scolastica - ha dichiarato la preside - e sanno che la conseguenza è quella di concludere l’anno scolastico nella sala di isolamento fino a quando i capelli non crescono".Niamh dopo essersi rasata ha postato su Facebook la sua foto scrivendo: "I miei capelli non mi definiscono come persona". E la sua mamma, insieme a gran parte di chi è venuto a conoscenza della sua storia, è molto orgogliosa di lei.