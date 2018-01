15 lampade alogene dotate di parabola in alluminio riflettente e collegate ad appositi trasformatori, sistema di ventilazione elettrico, due climatizzatori di grossa potenza, un contatore digitale per il controllo della temperatura ed umidità, tre bidoni di fertilizzante. la sostanza stupefacente ha un peso totale di circa dieci chili, per un valore di almeno sessantamila euro.

Accertato, inoltre, il furto di energia elettrica nel locale, visto che era allacciato abusivamente all'impianto pubblico dell'Enel. Le indagini hanno permesso alla polizia di risalire alla persona che utilizzava l'appartamento, un 35enne palermitano per il quale è scattata la denuncia.

L'ennesimo sequestro tra i padiglioni del quartiere alla periferia della città è stato effettuato nel corso dei controlli della polizia. Gli agenti, insospettiti dal forte odore che arrivava da un appartamento al piano terra, hanno fatto accesso nell'abitazione e trovato 112 piante.