Il presidente del Senato ha bruciato tutti sul tempo e così già da alcuni giorni i primi manifesti 6x3 riportano il suo volto sono apparsi in diversi punti della città. Accanto alla foto del magistrato appare lo slogan "Per i molti, non per i pochi". Grasso, ex capo della Procura di Palermo, ha vissuto per gran parte della sua vita nel capoluogo ed è il primo leader di una formazione politica nazionale ad affiggere i propri manifesti in città.La rosa di nomi comprende parlamentari uscenti come Erasmo Palazzotto, Pippo Zappulla, Francesco Bocchino, Maria Greco e Francesco Campanella, amministratori locali, esponenti del mondo delle associazioni e delle professioni e dirigenti politici delle forze che hanno dato vita alla lista guidata dal Presidente del Senato Grasso, tra questi Mariella Maggio, Gianni Battaglia, Pino Apprendi, Luca Casarini, Bianca Guzzetta.