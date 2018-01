Vincenzo Marrari e Vincenza Foresta sono stati assolti dall'accusa di danneggiamento. Non furono loro a prendere di mira i vicini di casa.. Solo che in via Oreto, così veniva ipotizzato, si era davvero superato il limite. Una donna decise di denunciare la coppia, sostenendo che fossero stati i vicini a mettere l'attak nella serratura della porta e a lasciare nella buca delle lettere trentacinque biglietti con frasi poco garbate sulla reputazione della figlia.Un primo perito nominato dal pubblico ministero sostenne che c'era compatibilità fra la grafia dell'impiegata dell'Enel e quella della misteriosa mittente delle ingiurie. Un consulente scelto dal legale della difesa, l'avvocato Jimmy D'Azzò, smentì le conclusioni del collega.. Il giudice Fabrizio La Cascia ha fissato l'udienza e chiesto l'intervento di un terzo esperto. Risultato: i coniugi non hanno scritto i biglietti e chi ha sostenuto il contrario, e cioè il primo perito, ha usato un metodo da rivedere. Da qui l'assoluzione piena degli imputati con la formula per non avere commesso il fatto.