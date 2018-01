PALERMO - Presentato a Roma il simbolo della “quarta gamba” del centrodestra. La coalizione centrista che mette insieme l'Udc di Lorenzo Cesa, con il suo scudo crociato, e Noi con l'Italia, il rassemblement formato tra gli altri da Saverio Romano, Maurizio Lupi e Raffaele Fitto.

, presentando la lista, che punta a superare lo sbarramento del 3 per cento. ‘Il progetto politico di Centro di Noi con l’Italia si rafforza: insieme ai cattolici dello scudo crociato rafforziamo la nostra proposta politica che mira a rappresentare il territorio, le imprese, i giovani, le famiglie, gli enti locali ma soprattutto le speranze e la voglia di fare di quanti in Italia credono ancora in quella politica della concretezza e dell’impegno quotidiano, contro la demagogia del populismo, le promesse sul nulla e i miracoli last minute – commenta Romano, vicepresidente di Noi con l'Italia -. Al Paese oggi servono risposte vere, una partecipazione forte ai programmi e alle scelte, il rispetto delle istituzioni democratiche e l’impegno ad unire il Paese, sostenendo le fasce più’ deboli in un’ottica di grande coesione sociale. Il Centro, che rappresentiamo, si impegna per questi valori e per questi ideali’. La lista centrista in Sicilia schiererà tra gli altri lo stesso Romano e l'ex deputato Antonello Antinoro. Si lavora alle altre candidature. Le forze politiche che aderiscono al progetto alle ultime Regionali sommate hanno superato il 14 per cento.