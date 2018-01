Ecco perché il vice procuratore della Corte dei Conti, Adriana La Porta, ha spedito un invito a dedurre alla Cooperativa Aurora di Ragusa che gestiva un parcheggi nel Comune di Monreale.guidata da Gianluca Albo, chiede al Nucleo di polizia Tributaria della guardia di finanza di Palermo di sequestrare alcuni immobili di proprietà del legale rappresentante della coop, Agata Massari. Un sequestro conservativo qualora l'ipotesi di danno erariale dovesse essere confermato. Le indagini contabili si incrociano con quelle penali in cui vengono ipotizzati i reati di peculato e appropriazione indebita.affida per tre anni alla cooperativa il servizio di gestione e pulizia del parcheggio Cirba con un canone di 28 mila euro al mese per un totale di un milione di euro. A partire da settembre 2014 il pagamento mensile non viene rispettato e il contratto risolto. Di fatto, per evitare disagi, la cooperativa ha continuato a gestire il parcheggio fino a febbraio 2016. A conti fatti alle casse dell'amministrazione mancano 364 mila euro. A tanto ammonta il danno erariale contestato. Nel frattempo per la Aurora sono iniziate le procedure fallimentari. La difesa adesso potrà difendersi dalle accuse presentando una memoria alla Procura contabile che poi deciderà se procedere con la citazione in giudizio.