Si è verificato un incidente con uno scooter. Alla guida c'era un uomo, trasportato in ambulanza all'ospedale. Si trova al pronto soccorso con un codice giallo. Sul posto i vigili urbani. Al termine di via Pollaci il tram inverte il senso di marcia per impegnare di nuovo il viale Regione Siciliana in direzione Trapani. Per un tratto il mezzo pubblico e quelli privati impegnano la stessa sede stradale, senza barriere divisorie.