La vittima, dopo quattro giorni in cui i sintomi della malattia non accennavano a diminuire, era giunta in ospedale con gravi problemi cardio-respiratori. Un caso simile è stato segnalato a Taormina, dove un uomo di 42 anni è morto per le complicazioni di una broncopolmonite.quando una signora che da quattro giorni aveva una grave forma influenzale è stata accompagnata dal marito al pronto soccorso dell’ospedale Ircss – Piemonte. “Aveva problemi cardio-respiratori e una forma molto grave di influenza – dice, direttore sanitario dell'ospedale Piemonte – e a causa delle cattive condizioni è stata ricoverata in terapia intensiva”. Ma con il passare delle ore la cinquantenne non migliorava, spingendo l’equipe medica dell’ospedale a contattare un’altra struttura: “Visto che le condizioni peggioravano abbiamo pensato che si trattasse di virus H1N1, una forma particolarmente forte di influenza – prosegue Alagna – dunque abbiamo deciso, come successo altre volte per casi simili, di spostare la paziente al reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Papardo”.“In quel momento la paziente non era in grado di respirare in autonomia a causa della patologia - dice Alagna - e doveva essere stabilizzata prima di poter procedere con altre cure”. La cinquantenne, però, è andata in arresto cardiaco ed è deceduta.- dice ancora Alagna - tanto che ho suggerito un riscontro autoptico per capire se questa morte è legata a un virus particolare. Non c’è dubbio che il decorso sia stato anomalo, diverso da quello tipico dell’influenza in cui, dopo qualche giorno, i sintomi diventano più deboli. Le vaccinazioni – conclude Alagna - si fanno anche per questo, per evitare di contrarre forme pericolose. Il vaccino di quest’anno infatti copre anche l’influenza da H1N1”.dove, come riferisce la Gazzetta del Sud, un uomo di quarantadue anni è morto martedì per le complicazioni di una broncopolmonite. Ma in questo caso le autorità sanitarie sono più caute: "Si trattava di un uomo a rischio, con problemi di obesità e piuttosto trascurato dal punto di vista della salute - dice Gaetano Sirna, commissario dell'Asp di Messina - Il paziente era stato sette giorni a casa con la febbre e lunedì aveva rifiutato un ricovero. È possibile che l'influenza gli sia venuta come conseguenza della sua condizione, ma il vero problema è stata l'insufficienza cardiorespiratoria, che potrebbe avere altre cause".