Continua la mobilitazione dei lavoratori della ditta di sanificazione Dussmann, per denunciare le conseguenze definite "devastanti dell'ultimo disciplinare di gara avviato dalla Regione per l'affidamento del servizi di sanificazione ospedaliera".

Il sindacato chiede "il ritiro immediato del bando e l'aumento dell'importo complessivo di gara al fine di garantire i livelli occupazionali e gli stipendi dei lavoratori della cooperativa".

- si legge in una nota - a rischio di pesantissima diminuzione delle ore contrattuali, dopo aver già subito in passato una riduzione delle ore da 36 a 24 ore settimanali"., a cui l'assessore non ha dato alcuna risposta, l'Usb ha deciso di continuare nello stato di agitazione organizzando per giovedì 18 gennaio dalle 8 alle 20 un presidio davanti l'assessorato per rivendicare attenzione e considerazione per i lavoratori del settore, dimenticati dalla politica e dalle organizzazioni confederali".