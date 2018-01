. La lunga fila di contenitori della Rap si trova all'ingresso della via Livorno, in direzione di via Calderai: "Sono strapieni quotidianamente - raccontano - perché vengono utilizzati da tutti i pub, i ristoranti e i bar della zona, anche in piena notte.Otto i cassonetti attualmente presenti davanti ad un negozio che ha chiuso i battenti ormai da anni, all'angolo con via Roma: "E' l'angolo del degrado e della desolazione - continuano i residenti - dove non esiste alcuna regola".- proseguono - sono stati spostati qui da altre aree del centro storico, di conseguenza tutta l'immondizia della zona viene accumulata in questo punto, compresa quella dei negozi. Chiediamo alla Rap che vengano collocati da un'altra parte, magari non vicino alle abitazioni, perché qui la situazione è ormai insostenibile. Montagne di rifiuti attirano ratti e insetti: è questo il centro storico fiore all'occhiello della nostra città?".