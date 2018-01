Addosso avevano della cocaina pronta da spacciare. Si tratta di un 23enne ed un 33enne palermitani, arrestati dai carabinieri in via Brigata Aosta, la zona considerata ormai da tempo un crocevia per lo smistamento e lo spaccio della sostanza stupefacente.all'interno dello stabile occupato abusivamente da circa settanta famiglie, i controlli delle forze dell'ordine sono diventati più intensi: proprio durante questa attività, i militari della stazione Palermo-Falde hanno notato i due giovani aggirarsi con fare sospetto vicino al "palazzo di ferro".Per entrambi è scattato l'arresto, dopo la convalida sono stati sottoposti all'obbligo di firma.