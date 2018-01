Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alle Autonomie locali, Bernadette Grasso, ha nominato il commissario straordinario del Comune di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, per sostituire il sindaco, Antonello Rizza, dimessosi lo scorso ottobre.

Si tratta di Tuccio Pappalardo, dirigente generale di Pubblica sicurezza in quiescenza, già questore di Palermo e Messina, ex direttore nazionale della Dia e sub commissario, nel 2009, per gli eventi calamitosi nel Messinese.

Pappalardo, che sostituisce il sindaco e la giunta comunale, resterà in carica fino alle prossime elezioni amministrative.

PALERMO -