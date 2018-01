Un impatto violento nel tardo pomeriggio in pieno centro a Palermo. Una ragazza è stata investita da un'auto un via Roma, all'altezza di piazza San Domenico. A travolgerla un automobilista a bordo di una Opel Meriva. Sul posto la polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno trasportato la giovane all'ospedale Civico. Le sue condizioni non sarebbero gravi. In corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.