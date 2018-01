Oggi un divertente articolo di Selvaggia Lucarelli è stato pubblicato sul sito di Rolling Stone Italia, la più popolare rivista di cultura musicale del Paese. "Se avete nostalgia delle feste - scrivono su Facebook - se desiderate fare ancora un giro di tombola con i parenti, se vi è avanzato mezzo chilo di torrone mandorlato ma avete già smontato l’albero e le mattinate in ufficio vi paiono opache e meste, beh, avete in tasca la soluzione: comprate un biglietto aereo e andate a Palermo. Pensate, lì manca ancora una settimana a Natale".Come abbiamo raccontato qualche giorno fa (leggi qui) del 2017 ed è per questo che tutto si svolgerà con quasi un mese di ritardo. Con un effetto, ovviamente, grottesco. Che Rolling Stone sottolinea così: "Palermo si trasformerà in una puntata di Black Mirror. Anzi, di più. Nel primo esperimento collettivo-distopico accadrà un po’ quello che accade in Good Bye, Lenin!. Nel film Christiane si sveglia che è caduto il muro ma il figlio le fa credere che Berlino sia sempre la stessa, a Palermo i palermitani si sono svegliati il sette gennaio e il Comune continua a fare credere ai cittadini che sia ancora Natale".