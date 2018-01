AGRIGENTO - L'unità operativa di Chirurgia vascolare dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento ha salvato la vita ad un giovane macellaio romeno arrivato, al pronto soccorso, in stato di incoscienza a causa di un gravissimo choc emorragico per lesione arteriosa. Il paziente, vittima di un incidente sul lavoro, aveva una profonda ferita da coltello, nella regione inguinale. Trasportato in sala operatoria, è stato sottoposto dall'equipe di Chirurgia vascolare ad un intervento con l'isolamento dell'arteria femorale comune destra che era stata recisa. (ANSA).