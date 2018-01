Archiviata l'inchiesta per diffamazione a carico dell'ex direttore di Live Sicilia, Giuseppe Sottile, e del Foglio, Claudio Cerasa. Il procedimento nasceva dalla denuncia del maresciallo Saverio Masi e aveva portato all'oscuramento della pagina del quotidiano con un articolo che tirava in ballo, tra le altre cose, vicende riguardanti il militare. Un sequestro preventivo che era stato annullato dal Tribunale del Riesame, su richiesta dell'avvocato Marcello Montalbano. Lo stesso legale ha ora ottenuto l'archiviazione del procedimento: l'articolo non è stato ritenuto diffamatorio.