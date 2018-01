"Qualcuno spera che Beppe Grillo si faccia da parte - ha replicato il candidato premier Luigi Di Maio - ma Beppe Grillo è una grande forza e risorsa per il Movimento, la più grande che abbiamo, sarà con noi in questa campagna elettorale e anche dopo e resta il garante, e c'e' scritto anche nel nostro statuto".

Beppe Grillo si smarca dal Movimento 5 stelle. O meglio, il blog di Beppe Grillo. Ma il confine è labile. Come aveva annunciato nel discorso di fine anno, il blog cambia fisionomia e si occuperà sempre meno dell'attività parlamentare del M5s, che continuerà nel suo sito. E secondo indiscrezioni riportate da alcune testate giornalistiche, questo è il primo passo che sancisce l'allontanamento del comico dalla Casaleggio associati."Mentre il blog delle stelle si occuperà sempre di politica locale e internazionale, quindi dei nostri parlamentari e dei nostri portatori di beneficio alla nazione, i nostri portavoce, il blog beppegrillo, ossia io, andrò un po' in giro per il mondo con video, conferenze. Sono andato a vedere un po’ di conferenze, appunto, sulle smartcity, parleremo di robotica, parleremo di intelligenza artificiale, internet delle cose. Insomma un po’ di visione", affermava l'ex comico genovese nel discorso di fine anno.