– Chi frequentava la sua bottega da barbiere la paragonava a una libreria o a un circolo letterario. Non solo per tutti i libri esposti e raccolti in scaffali, ma anche per le conversazioni che Vincenzo Scotti amava fare con i suoi clienti, tra una barba e uno shampoo. Dopo la scomparsa del barbiere, quei volumi finiranno nella biblioteca comunale di Sciacca.Vincenzo Scotti ha sempre lavorato in una bottega nel centro cittadino, prima come giovane apprendista e poi rilevando l’attività quando il suo titolare emigrò in Svizzera. Ma accanto a forbici e rasoi, nella barberia trovavano posto i classici della letteratura e della filosofia e una selezione di riviste scientifiche. Autodidatta, Scotti era un lettore attento e appassionato, e come raccontano il Corriere di Sciacca e Risoluto.it amava intrattenere lunghe discussioni e dibattiti con i propri clienti ed era spesso ospite di una trasmissione che andava in onda la domenica sera su Rai Radio tre.La donazione, curata dai figli di Scotti dopo la sua recente scomparsa, verrà resa ufficiale oggi con la consegna di una targa in memoria del “barbiere filosofo” da parte dell’amministrazione comunale.