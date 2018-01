I feriti sono stati trasportati con ambulanze del 118 agli ospedali di Castellaneta e Taranto. Presenti sul posto Polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco e personale dell'Anas per la gestione della viabilità. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incidente.

Una donna di 54 anni di Francavilla Fontana (Brindisi) è morta ed alcune persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 100 tra Mottola (Taranto) e Gioia del Colle (Bari).Anas comunica che, a causa dell'incidente, avvenuto in corrispondenza del km 47,600 della strada statale 100 ''di Gioia del Colle'', è provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto situato nel territorio comunale di Mottola, in provincia di Taranto. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto cinque autovetture ed un furgone.