I Verdi, che hanno chiesto loro esponenti nei collegi delle aree a rischio ambientale, dovrebbero mettere in pista Giuseppe Patti a Siracusa, Nicolò Di Stefano a Gela. In quota Sole che ride potrebbero correre anche Carmelo Sardegna e Paolo Pantano.

Folta la pattuglia degli uscenti che dovranno superare lo scoglio del voto su Rousseau: da Azzurra Cancelleri, sorella del neo vicepresidente dell'Ars Giancarlo, ai messinesi Francesco D'Uva e Alessio Villarosa. Sul fronte orientale, sempre alla Camera, ci sono le riconferme di Giulia Grillo e Maria Marzana, così come di Gianluca Rizzo. Al Senato il trapanese Vincenzo Santangelo e il catanese Mario Michele Giarrusso. Da Catania anche Nunzia Catalfo, che fa parte del collegio dei probiviri del movimento, e Ornella Bertorotta. A Palermo confermata anche la corsa di

Alì Listì Maman, il giovane laureato in Giurisprudenza e originario del Niger che sfidò Cancelleri al secondo turno delle Regionarie. Alla Camera correrà anche la psicologa Laura Cutrera. I piani alti del movimento sono inoltre alla ricerca di nominativi che possano risultare vincenti sul tavolo verde dei collegi uninominali. In occasione dell'assemblea degli eletti tenutasi a Caltanissetta il coordinatore nazionale della campagna elettorale M5s Ignazio Corrao e Cancelleri hanno invitato portavoce a suggerire dei nominativi provenienti dai territori. Uno screening che riguarda anche Palermo, dove si è alla ricerca di alcune figure "carismatiche" capaci di interpretare al meglio l'apertura alla società civile voluta dal candidato premier Luigi Di Maio.

no screening che riguarda anche Palermo, dove si è alla ricerca di alcune figure "carismatiche" capaci di interpretare al meglio l'apertura alla società civile voluta dal candidato premier Luigi Di Maio. Se la ricerca non dovesse andare a buon fine, nel capoluogo si potrebbe decidere di riproporre sui tre collegi uninominali i candidati più votati su Rousseau per il collegio plurinominale.

proprio per affrontare il tema delle candidature, toccato damercoledì in un incontro a cui ha preso parte il segretario regionale. Oggi anchemetterà presto mano al dossier per quanto riguarda Forza Italia. Mentre i leghisti siciliani hanno chiesto espressamente che il tema della spartizione dei collegi uninominali sia affrontato direttamente a livello nazionale.Tra Roma e Palermo si sta definendo il mosaico delle candidature di Forza Italia. Per la Camerasarà capolista a Siracusa,in uno dei collegi di Palermo.potrebbe guidare la lista per Montecitorio nell'altro collegio di Palermo. Ci sarà Francesco Cascio, tornato a casa dopo l'addio agli alfaniani, dovrebbe correre nell'uninominale. E poi ci sono i “parenti di”, dal cognato di, l'ex deputato regionale del Pd, ache potrebbe essere lanciata dal padre Santi, già vicepresidente dell'Ars. A Messina si parla anche di, che ha mancato il ritorno all'Ars. Posti "sicuri" per. A Catania dovrebbe rientrare. A Palermo si lavora su un paio di nomi femminili new entry di peso. Lo schema di massima dovrebbe arrivare sul tavolo di Berlusconi tra oggi e domani.in quella occidentale. Si lavora al resto delle liste per il proporzionale, mentre per i collegi uninominali – qualcuno toccherà anche ai leghisti – lo stesso Pagano ha chiesto che la trattativa nella coalizione sia gestita a livello nazionale.Peri nomi che circolano restano quelli diper Palermo eper Catania, e anche quelli di, dove fa bella mostra di sé il centenario scudo crociato portato in dote da. L'Udc e Noi con l'Italia unendo le forze contano di superare lo sbarramento del 3 per cento. Un risultato da costruire anche in Sicilia, dove le forze politiche che sosterranno la lista (Udc, Cantiere Popolare, autonomisti, Idea Sicilia) messi insieme hanno fatto il 14 per cento alle Regionali. In lista in Sicilia ci sarà certamentee tornerà anche, in quota Udc. Tra gli altri papabiliper l'Udc. I centristi dovrebbero avere anche qualche collegio uninominale. In quota Mpa il nome in pole position è il nipote dell'ex governatore,. Cerca spazio anche, che ha lasciato gli alfaniani e guarda con interesse al progetto.su quale sarà lista in cui si candideranno i suoi esponenti. Il movimento di Musumeci ha attivato interlocuzioni con tutte le forze di centrodestra ma non ha ancora sciolto le riserve. Tra i possibili candidati il coordinatore. I musumeciani potrebbero avere un paio di collegi.. Ci sono diversi nodi da sciogliere, a partire da quanti hanno già raggiuntoparlamentari previsti dallo statuto. In questa situazione si trovano tra gli altri il catanese. E a proposito di quest'ultimo, resta l'incertezza sulla collocazione in lista di, che su questo aveva avuto rassicurazioni dal Nazareno dopo il passo indietro alle Regionali.. A Caltanissetta si litiga sulla possibile ricandidatura di, contestata da un grosso pezzo di partito. A Palermo cercano conferma con buoni posti in lista gli uscenti. Il dialogo tra i dem eè ancora in corso: il sindaco proverà a spingere il nome del presidente della Gesap. Folla a Catania dove i nomi in ballo sono quelli di, ma se ci sarà per lui un posto da capolista nel proporzionale. Potrebbero correre anche il presidente del Parco dei Nebrodie l'ex sindaco di Gangi, recordman di preferenze alle Regionali ma non eletto,ad Agrigento. Sarà della partita anche. A Catania potrebbe correre, che ha ottenuto una buona affermazione personale alle Regionali. A Catania si impegnerà, ma non da candidato, anche l'ex capogruppo. Italia dei Valori potrebbe schierarediha avuto il sostegno tecnico di Centro democratico di. Potrebbero essere in lista due militanti radicali di lungo corso come(che fanno parte del comitato Esistono i diritti, transpartitico, che non prende posizione nella sfida elettorale). Si stanno valutando candidature dall'area laica, riformista e liberalsocialista. Il 15 è in programma un'assemblea nazionale a Roma.. L'ex premier ha mediato per tentare anche in extremis l'accordo con +Europa e fino a ieri, dal podio dell'hotel Quirinale, è arrivato l'appello all'ex ministro degli Esteri per un "centrosinistra unito contro i populismi" al voto di marzo. 'Insieme' schiererà come capolista alla Camera in Sicilia occidentale l'ex deputato regionale socialista, mentre a Catania il primo nominativo sarà quello del direttore generale della Fondazione Giglio dell'ospedale di Cefalù,. Al Senato in Sicilia occidentale la lista verrà guidata dal medico, responsabile della Chirurgia generale d'urgenza del Policlinico di Palermo, mentre nella parte orientale dell'Isola la scelta è ricaduta sull'ex deputataex legale di Addiopizzo, che si confronterà con altri volti in vista del movimento di Palermo come quelli delle deputateDall'assemblea regionale di Liberi e Uguali Sicilia sono arrivate ieri le prime disponibilità alla candidatura. La rosa di nomi comprende parlamentari uscenti come, amministratori locali, esponenti del mondo delle associazioni e delle professioni e dirigenti politici delle forze che hanno dato vita alla lista guidata dal presidente del Senato, tra questi