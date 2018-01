Tre persone sono morte stamani in un incidente stradale avvenuto - per cause in fase di accertamento - sulla strada statale "Bradanica", nei pressi di Melfi (Potenza). Secondo quanto si è appreso, nell'incidente sono rimasti coinvolti un furgone e un'automobile: due delle tre vittime sono morte carbonizzate. Sul posto sono giunti forze dell'ordine, vigili del fuoco, operatori sanitari del 118 e tecnici dell'Anas. La strada è chiusa al traffico.Il video di un automobilista