suonano e cantano per Biagio Conte. Il calore della musica per stringersi attorno al missionario laico. Fratel Biagio da tre notti dorme all'addiaccio , sotto il porticato delle poste di via Roma, nel tentativo di sensibilizzare i cittadini troppo spesso indifferenti nei confronti dei poveri e di chi soffre la solitudine. Palermo nelle ultime settimane ha pianto la morte di tre clochard e Biagio Conte, anima della Missione Speranza e Carità, ha deciso di tornare in strada per sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni. I ragazzi del liceo stamani si sono radunati con chitarre e violini per stringersi attorno al missionario.