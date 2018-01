1) CATANIA - Teatro Massimo Bellini, foyer, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione de 'La rondine', di Giacomo Puccini, che martedì prossimo inaugurerà la stagione lirica 2018 alla presenza del Presidente della Repubblica. Partecipano il sindaco di Catania e presidente del teatro Enzo Bianco, il sovrintendente Roberto Grossi, il direttore artistico Francesco Nicolosi ed il direttore principale ospite Gianluigi Gelmetti.2) POZZALLO (RG) - spazio culturale "Meno Assenza", ore 16:00 Convegno dedicato ai minori stranieri non accompagnati, organizzato dal Kiwanis Club di Scicli - Divisione 3 Sicilia Sud-est, nell'ambito della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.3) PALERMO - Teatro Massimo, salotto del Palco Reale, ore 18:00 Presentazione del volume di Cristina Costanzo, per la raccolta museale del Teatro Massimo di Palermo, "Decorazioni e opere d'arte". Partecipano il sindaco Leoluca Orlando, il rettore Fabrizio Micari ed il sovrintendente del teatro Francesco Giambrone.4) LERCARA FRIDDI (PA) - Corso Giulio Sartorio 58, ore 18:00 Presentazione del libro di Giovanni Vallone "Sicilia a due ruote Sicilia nel cuore" (Dario Flaccovio, 2017). 5) RAGUSA - Teatro Donnafugata, ore 20:30 In scena lo spettacolo "Io e Pirandello". 6) ENNA - Teatro Garibaldi, ore 20:30 Concerto di Teresa De Sio 'Il Pensiero meridiano'. 7) RAGUSA - Teatro Don Bosco, ore 20:30 Concerto dei soprani Veronica Cardullo ed Elisabetta Zizzo, accompagnate al pianoforte da Antonio Gennaro, dal titolo "Le Donne di Puccini", organizzato nell'ambito della 23/ma Stagione Concertistica Internazionale "Melodica".