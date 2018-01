L'ex assessore Baccei risponde al professor Massimo Costa dopo aver letto l'articolo a sua firma pubblicato su LiveSicilia dal titolo "Quei crediti cancellati. Un regalo da 6 miliardi"Riceviamo e pubblichiamo.Ormai siamo al ritmo di una fake news al giorno. I motivi non sta a me ricercarli, anche se tutti gli articoli sembrano coordinati da un'unica regia, per gettare discredito non solo sull'azione del precedente Governo, ma alla Sicilia in generale.La risposta ad affermazioni tanto bislacche è semplicissima: cancellare i residui (attivi o passivi) non fa venire meno il diritto di riscuotere o il dovere di pagare, ma semplicemente mette in sicurezza il bilancio di fronte ad una massa di residui che da decenni non vengono riscossi o pagati. Stiamo parlando ad esempio di crediti tributari verso cittadini morti, crediti tributari verso imprese fallite senza attivo patrimoniale, che possibilità hanno di essere riscossi? Nessuna.La cancellazione non elimina il diritto e il dovere di mettere in campo tutte le procedure per riscuoterlo, ma se le possibilità sono pochissime (o nulle) meglio non iscriverlo a bilancio, per non metterlo piu a rischio. Tutto qui.D'altronde la Corte dei Conti in diverse occasioni aveva chiesto questa operazione e nel giudizio di parifica del bilancio 2015 ha espresso apprezzamento per questa operazione, richiesta peraltro dalla legge (dl 118/2011) che dava la possibilità se fatto entro il 2015 di ammortizzarlo in 30 anni.Per la verità all'inizio degli anni 2000 era stato anche costituito un fondo per bilanciare questi residui attivi, ma i governi Cuffaro e Lombardo lo hanno poi utilizzato in maniera impropria per coprire ioro disavanzi di bilancio, aggravando terribilmente la situazione del bilancio stesso, che solo ora, finalmente, è in sicurezza.Possibile che fior di professori non sappiano queste cose?Nessun favore a nessuno quindi, ma solo tanta ignoranza anche in chi queste materie dovrebbe insegnare.