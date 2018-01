Un gravissimo incidente si è verificato in autostrada sulla A20 Palermo-Messina tra Rometta e Milazzo, in direzione Messina. L'incidente si è verificato poco prima delle 10.30 di oggi. Coinvolta un'autovettura che, per cause al vaglio della Polizia Stradale, è volata fuori dalla corsia autostradale finendo la propria corsa in una scarpata.Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso. I Vigili del Fuoco hanno lavorato diverse ore per estrarre dalle lamiere una donna. Tre i feriti, una donna e due uomini, trasportati in elisoccorso all'ospedale di Messina. In zona si sono registrati notevoli rallentamenti nella circolazione stradale.