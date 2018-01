"Il Belice non è morto", anzi è riuscito a "rialzarsi dopo la catastrofe" ma lo Stato deve onorare i suoi debiti. Davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarellarivendica alla "dignità di un popolo" la spinta decisiva alla rinascita. Il Capo dello Stato, è stato nell'auditorium 'Leggio' a Partanna per la cerimonia dell'anniversario dei 50 anni del terremoto che colpì il Belice nella notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1968.Mattarella è stato accolto dall'inno nazionale. Prima di entrare nell'auditorium, è stato salutato dalla folla che si trova all'esterno dell'edificio e che ha urlato 'presidente... presidente'.Questa affermazione non è soltanto un messaggio di rassicurazione ma manifesta orgoglio protagonista, determinazione per lo sviluppo della vita di queste comunità, convinzione di poter superare, con il necessario sostegno della comunità nazionale, le difficoltà che rimangono nel presente. Quelle parole manifestano ragionevole, fondata fiducia nel futuro. E' un messaggio che tengo a condividere con tutti voi. I sindaci rappresentano il riferimento primo che compongono il nostro Paese".il ministro per la Coesione, Claudio De Vincenti, il sottosegretario Davide Faraone, il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, i prefetti di Trapani e Palermo, il presidente dell'Anci siciliana Leoluca Orlando, gli amministratori dei comuni del Belice, il cardinale Francesco Montenegro, vescovi e autorità ecclesiali."Questa terra - ha detto Catania - oggi vuole mostrarsi come un insieme di bellezze naturali, di eventi culturali di alto spessore, di beni culturali di rara bellezza, innovative reti museali, rinomati percorsi enogastronomici e di un'offerta turistica di alta qualità". Nell'auditorium di Partanna resta lontana l'immagine della terra povera e disperata sconvolta dal terremoto di 50 anni fa. Nelle parole di Catania emergono un nuovo quadro socio-economico e la volontà di costruire velocemente il futuro che però si confronta con il rischio che le cose siano lasciate "nella trappola di un eterno presente".Allo Stato chiedono di sostenere un "percorso virtuoso" già avviato sanando "piaghe ancora aperte", di completare le infrastrutture e di realizzare le opere di urbanizzazione che ancora mancano. Poi serve un aiuto alle amministrazioni locali perché siano messe in condizioni di gestire "aree urbanizzate a dismisura rispetto alla popolazione residente"."Se dopo 50 anni gli amministratori del Belice sono costretti ancora ad appellarsi allo Stato per avere fondi mentre in Friuli è da tempo chiusa la ricostruzione post-terremoto significa che", ha detto il presidente della Regione siciliana,. Il governatore ha parlato di "ricostruzione lenta e ancora incompleta, di inchieste giudiziarie concluse senza colpevoli, di inefficienza nei controlli delle imprese" e ha ricordato l'azione dell'ex presidente della Regione Piersanti Mattarella assassinato dalla mafia e fratello del Capo dello Stato, "che nel 1978 davanti al Parlamento denunciò il notevole ritardo nella ricostruzione". Il governatore ha sottolineato che all'epoca del sisma era uno studente di terza media. "Le immagini in bianco e nero della televisione - ha detto Musumeci - ci consegnarono paesi ridotti in macerie, pianti, disperazione, superstiti avvolti nelle coperte, soccorritori che scavavano nel fango. Assistemmo impotenti, la morte entrava nelle nostre case".