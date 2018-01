.

. Un programma allettante per molti, ma che in base alla denuncia del consigliere Marcello Susinno di Sinistra comune sta già mostrando gravi criticità. Gli utenti, infatti, farebbero richiesta a centinaia tramite il sito del Comune, poi però non si presentano agli uffici, ingolfando così il sistema e facendo slittare di mesi le liste d'attesa per accedere al programma di sostegno alla povertà messo in campo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.Le circoscrizioni ricevono solo tre volte a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12:30. In apparenza sembrerebbe una disponibilità molto ridotta rispetto all'enorme mole di appuntamenti, nella pratica invece, in alcune circoscrizioni, i dipendenti comunali rimarrebbero fermi a non fare nulla perché i cittadini non si presentano all'appuntamentoPer fare richiesta del sussidio riservato a chi ha un Isee inferiore ai seimila euro i cittadini, quindi, devono prima prenotare sul sito del Comune un appuntamento presso gli uffici della propria circoscrizione di riferimento, recarsi poi all'incontro e presentare la documentazione necessaria per accedere al bonus. Ma il sistema in apparenza molto semplice sta già mostrando i suoi punti deboli. I calendari telematici dopo neanche una settimana dall'entrata in vigore del progetto erano già in tilt , e la tendenza non è mai cambiata: la lista d'attesa ad oggi, per alcune circoscrizioni, arriva fino a maggio.Peccato però che spesso i cittadini prenotino e poi non si presentino all'appuntamento. Come è accaduto la settimana scorsa in quinta circoscrizione: “E' incredibile che su trenta appuntamenti programmati solo cinque siano stati rispettati - dice Susinno - storie di ordinaria superficialità palermitana. Chi ha davvero bisogno del sussidio potrebbe subire gravi conseguenze. I reali interessati infatti corrono il rischio di vedersi riconosciuto il beneficio (o farne solo richiesta) a maggio. E se da un lato è quasi certo che i senza tetto saranno fra i fruitori del Rei , grazie all'intervento diretto del Sindaco, dall'altro sarebbe opportuno rivedere il sistema delle prenotazioni per ridurre i tempi di attesa”.