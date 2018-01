"Ancora una volta - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - dobbiamo registrare il comportamento incivile di certi palermitani che considerano inopportunamente zone franche alcune parti del nostro territorio. Questi atteggiamenti ci spingono a non abbassare la guardia anche nel rispetto della maggioranza dei cittadini di questo quartiere che hanno dimostrato amore e attaccamento per la rinascita dell'Albergheria e di tutto il centro storico. L'amministrazione comunale si adopererà insieme al Comitato SOS Ballarò e a tutti coloro che vorranno collaborare, per il totale

ripristino di piazzetta Ecce Homo che è un pezzo importante del processo di cambiamento della nostra città".

L'annuncio è stato dato sui social network dal comitato Sos Ballarò.Per il presidente della prima circoscrizione di Palermo, Massimo Castiglia, "piazzetta Ecce Homo tornerà ad essere quella che è stata nell'ultimo periodo e cioè non una discarica e luogo abbandonato ma uno spazio riqualificato e vivibile a servizio degli abitanti del quartiere" .Non dedichiamo alcun commento nei confronti di questo gesto, ma diamo a tutti appuntamento nel pomeriggio per sistemarla insieme. Per chi non lo sapesse (quei pochi: piazzetta Ecce Homo è un angolo di Ballarò molto fotografato e amato), si trova accanto a piazza Casa Professa". E infatti già questa sera la piazzetta era stata quasi completamente ripristinata.