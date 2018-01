Momenti da incubo nella tarda mattinata per un'anziana, rapinata in via del Vespro. Stava passeggiando sul marciapiede quando è stata raggiunta dai malviventi: con violenza le hanno strappato gli orecchini che indossava, fuggendo poco dopo e lasciandola per terra, dolorante.Sul posto è arrivata la polizia che ha avviato le ricerche dei rapinatori, scappati a bordo di uno scooter.ochi giorni fa un'altra donna è stata rapinata mentre tornava a casa, nei pressi di via Marinuzzi. Poco prima aveva prelevato del denaro allo sportello di un ufficio postale.