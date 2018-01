Nei prossimi giorni l'Italia sarà interessata da un deciso rinforzo della ventilazione, dapprima dal quadrante sud-occidentale e, nella giornata di mercoledì, dal quadrante di Nord-Ovest. Lo rileva l'allerta meteo della Protezione civile, che segnala come a determinare la variazione del quadro meteo saranno forti correnti in quota provenienti dall'area nord-atlantica. L'avviso prevede, dalla tarda serata di oggi, venti da forti a burrasca sul Piemonte.Dalle prime ore di domani si prevedono, invece, venti da forti a burrasca su Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Si segnalano, infine, possibili mareggiate sui settori liguri e tirrenici. Valutata per la giornata odierna e per domani, allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.