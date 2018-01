MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) - Un muratore mazarese, Salvatore Pizzolato, di 50 anni, pescatore amatoriale, è morto nel pomeriggio in seguito a una caduta tra le rocce del braccio di ponente del porto nuovo di Mazara del Vallo. Sono in corso indagini per verificare se la caduta sia stata determinata da un malore o da altro. La salma è stata trasferita nell'obitorio del cimitero di Mazara del Vallo. Sono intervenuti uomini della Capitaneria di porto, vigili del fuoco e carabinieri. (ANSA).