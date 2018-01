Il sindaco della città sicana, Francesco Onorato, conferirà un’onorificenza alla memoria dell’illustre concittadino. Giornalista, scrittore, direttore della rivista “Palermo” e responsabile dell’Ufficio stampa della Provincia per quasi un ventennio, Russotto è stato un punto di riferimento per il giornalismo palermitano. Sagace commentatore politico, era un tifoso indefesso del Palermo calcio, da cui ricevette una targa per i 50 anni di fede rosa-nero. Di lui, domenica prossima, saranno anche letti testi inediti.

CASTRONOVO DI SICILIA - A quasi cinque anni dalla scomparsa, Castronovo di Sicilia, suo paese natale, commemora il giornalista Michele Russotto. Un gruppo di amici e colleghi, alla presenza dei figli Giuseppe e Simonetta e della moglie Caterina, si sono dati appuntamento presso l’Auditorium di Castronovo, domenica 21 gennaio, alle 11, per ricordarlo, oltre che come professionista, nella sua umanità.