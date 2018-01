Dolores O'Riordan, la cantante irlandese del gruppo "The Cranberries", è morta a 46 anni. A darne l'annuncio è stato il suo agente.Nell'estate del 2017 la band aveva annullato il tour europeo proprio a causa dei problemi di salute della cantante. Sul sito della band irlandese era stato riferito che i medici avevano ordinato a Dolores O'Riordan di "non riprendere il tour come programmato, affinché possa completare le terapie che sta seguendo per un problema alla schiena".