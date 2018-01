CASALE M.TO (ALESSANDRIA) - Liberi e Uguali candida in Sicilia il medico di Lampedusa Pietro Bartolo. A ufficializzarlo, questa sera a Casale Monferrato, è Massimo D'Alema. "Il centrodestra è in testa ai sondaggi perché gli attuali governanti hanno fatto una politica di destra anziché contrastarla - ha detto D'Alema a un incontro promosso da Liberi e Uguali - ci sono esempi importanti ai quali dare visibilità, come quello di Pietro Bartolo, che infatti sarà nostro candidato".