Veneto, già impegnato nel 2007 nella gestione di un’altra emergenza rifiuti, quella della Regione Campania, Pierobon prende il posto lasciato vuoto da Vincenzo Figuccia, dimessosi dopo meno di un mese, alla fine del 2017.

- L’incontro di stamattina è stato risolutivo. Il presidente della Regione Nello Musumeci sta per sciogliere la riserva, accogliendo la proposta dell’Udc. Salvo clamorose sorprese, come annunciato da LiveSicilia nei giorni scorsi, saràil nuovo assessore all’Energia nella giunta regionale.Il nome di Pierobon è stato individuato direttamente dal leader nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa e condiviso con i dirigenti regionale del partito. Nelle prossime ore, salvo sorprese dell'ultimo minuto, dovrebbe arrivare l’ufficializzazione da parte dello stesso governatore. Pierobon però non si dovrebbe insediare subito, probabilmente entro fine mese non appena si libererà degli impegni assunti in precedenza che non gli consentirebbero di assumere immediatamente la delega, che dunque al momento rimane nelle mani del governatore che proprio in questi giorni sta affrontano la delicata questione dei rifiuti.