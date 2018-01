Avvenimenti previsti per lunedì 15 gennaio in Sicilia.1) SIRACUSA - Istituito "Quintiliano", ore 10:00 L'Assessore all'Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, incontrerà il dirigente scolastico Giuseppe Mammano e gli studenti coinvolti nel crollo dell'intonaco dell'aula scolastica. Alle 12.00, a Ragusa, Lagalla parteciperà all'inaugurazione della scuola dell'infanzia "Bruno Munari".2) TRAPANI - quartiere Fontanelle, intersezione tra le vie Catalano e Rodolico, ore 10:30 Conferenza stampa di Peppe Bologna per presentare, ufficialmente, la sua candidatura a sindaco di Trapani alle prossime elezioni amministrative.3) SIRACUSA - chiesa di Santa Lucia alla Badia, Piazza Duomo, ore 10:30 Presentazione dei festeggiamenti in onore del compatrono San Sebastiano. Interverranno mons. Salvatore Marino, parroco della Cattedrale; Gaetano Romano e Michele Romano del Comitato di San Sebastiano.4) PALERMO - Accademia di Belle Arti, Aula Magna di Palazzo Fernandez, ore 17:00 Incontro per ricordare il cinquantesimo anniversario del terremoto che nel 1968 devastò la valle del Belìce: "Gibellina, l'arte crea la vita".5) PALERMO - Teatro Biondo, ore 21:00 Il "Balletto di San Pietroburgo - Classical Ballet Tradition" si esibirà ne "Il lago dei cigni" di Marius Petipa e Lev Ivanov con le musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij.6) PALERMO - Supercineclub del Rouge et Noir, ore 21:00 Proiezione del primo lungometraggio di François Truffaut "I 400 colpi (Les Quatre Cents Coups)" in lingua originale e sottotitoli in italiano. Alle 20.30 si terrà la presentazione di Gian Mauro Costa e Sandro Volpe.