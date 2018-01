con una determina firmata oggi, il sindaco Leoluca Orlando ha deciso di cambiare le deleghe di due assessori. Giuseppe Mattina, già assessore alla Cittadinanza solidale, riceve anche la delega alla Partecipazione, di cui fino a oggi era titolare lo stesso Orlando. La delega alle società partecipate passa invece da Iolanda Riolo, che rimane assessore alla Mobilità e all’Innovazione, a Sergio Marino, già assessore all’Ambiente, igiene e sanità, diritti degli animali e rapporti funzionali con RAP, Reset e Palermo Ambiente.“Qualche tempo fa mi sono resa conto della difficoltà di mantenere contemporaneamente le deleghe alla mobilità, alle partecipate e all’innovazione. Quindi ho chiesto al sindaco un ripensamento che doveva passare dalla creazione di un assessorato alle Partecipate”. Il nuovo assessorato, spiega Riolo, avrà sede a palazzo Palagonia, ed è entrato in vigore insieme alla nuova organizzazione della pubblica amministrazione voluta da Orlando. “Sono contenta che il sindaco abbia fatto proprio questo mio input – continua l’assessore –, finora, anche a causa dell’attesa della nuova organizzazione, non avevo potuto mettere in atto azioni propulsive e dinamiche, se non il controllo finanziario sulle partecipate. Era fondamentale creare l'assessorato e distribuire meglio un carico di responsabilità che riguarda i tre quarti del Pil del comune”.Ugo Forello, Giulia Argiroffi e Antonino Randazzo. “Sembrerebbe che neanche il sindaco abbia apprezzato l'operato dell'assessore Riolo – scrivono i tre consiglieri in una nota - alla quale ha infatti tolto la delega alle Partecipate. L'assessore Riolo potrà da oggi concentrarsi e occuparsi, e ci auguriamo voglia farlo con migliore ‘partecipazione’, di innovazione e mobilità”.che oltre ad avere la delega per l’Ambiente è stato in passato alla guida della Rap. La scorsa settimana il Comune ha riaperto le selezioni per i dirigenti delle società comunali, dopo che un primo bando di concorso pubblicato in agosto si era concluso con un nulla di fatto. Da fine settembre infatti i consigli di amministrazione di tutte le società con partecipazione del Comune sono dimissionari e possono svolgere solo compiti di ordinaria amministrazione.