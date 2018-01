Di questo si è discusso oggi pomeriggio in prefettura in un incontro al quale hanno partecipato il procuratore generale Roberto Scarpinato, il procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, gli amministratori dei comuni maggiormente interessati al tema dell'abusivismo. L'obiettivo è quello di stringere i tempi nella esecuzione di centinaia di ordinanze di demolizione definitive. Il caso più eclatante è quello che riguarda il comprensorio di Termini Imerese e Cefalù. Il procuratore Cartosio ha trovato 850 ordinanze da eseguire: si tratta di sentenze definitive emesse sin dagli anni Novanta. Qualcuna risale addirittura a 27 anni fa. Per gestire tanti casi aperti Cartosio ha già costituito in procura un pool di sostituti. I sindaci sono stati invitati ad accelerare le procedure di demolizione con ordinanze che assegnano 90 giorni di tempo ai proprietari. Nei casi di inadempienza, i sindaci sono obbligati a organizzare le demolizioni per non subire sanzioni penali. In questa fase i magistrati hanno annunciato una linea "collaborativa". Si sono dichiarati disponibili a discutere con i sindaci le modalità degli interventi.