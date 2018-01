SIRACUSA - I carabinieri di Palazzolo Acreide hanno arrestato Catalin Paul Pasnicu, romeno di 37 anni, per detenzione di armi clandestine. All'interno della sua abitazione, i militari dell'Arma hanno trovato due pistole a salve modificate per lo sparo. Le armi, senza il tappo rosso, con canna e camera di cartuccia modificate, sono state sequestrate. Una delle armi era pronta per essere spedita, nascosta in un peluche, ad un connazionale in Transilvania. (ANSA).