"Il bambino sta meglio rispetto a quando è arrivato nella nostra struttura". Così Alberto Giannini, direttore del reparto di anestesia e rianimazione pediatrica degli Spedali civili di Brescia parla del caso del bimbo bresciano di tre anni ricoverato per meningite. "E' arrivato sveglio, ma soporoso. Adesso serve un periodo di cure e di osservazione attenta perché siamo in una fase delicata", ha aggiunto il medico.È stata disposta la profilassi per gli alunni dell'asilo frequentato dal bimbo, la scuola dell’Infanzia parrocchiale Maddalena di Canossa di Ghedi, il personale e i conoscenti: la profilassi antibiotica è stata somministrata a circa 150 persone (100 bambini e 50 adulti). A renderlo noto, in un comunicato stampa, è l'Ats.