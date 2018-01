Il giudizio riguarda l'attività del Movimento cinque stelle nella legislatura appena conclusasi all'Assemblea regionale e arriva da, attivista palermitano che fa parte del gruppo dei 'ribelli' costituitisi in tutta Italia in un comitato contro la nuova associazione voluta dai vertici pentastellati. Uno sfogo arrivato su Facebook nel giorno in cui Livesicilia ha portato alla luce i nomi dei siciliani che hanno deciso di intraprendere una battaglia per mantenere in vita l'associazione e le regole del M5s datate 2009 . Salvino, rinviato a giudizio nell'inchiesta sulle presunte firme false delle Amministrative 2012 di Palermo, spiega i motivi che lo hanno spinto a intraprendere l'azione legale e nel suo racconto, tutto da verificare, incrocia giustizia e politica risalendo sul calendario proprio al ciclone che coinvolse mezza deputazione palermitana venuta fuori dalle Politiche del 2013: sotto indagine finirono, oggi tra i firmatari dell'esposto contro la nuova associazione M5s, e le colleghe, moglie di Salvino, anche lui tra i rinviati a giudizio."Sin dal 2014 quando abbiamo capito che i deputati regionali bluffavano e non onoravano gli impegni presi con i cittadini che li avevano eletti è cominciata una guerra interna silenziosa", scrive Salvino che però non specifica in cosa consisterebbe il "bluff". Quella nei confronti del governo Crocetta, dunque, sarebbe stata una opposizione "morbida": un atteggiamento imputato "soprattutto" a, deputato palermitano all'Ars riconfermato alle recenti elezioni di novembre, che al momento non replica. L'attività politica dei 14 deputati della passata legislatura a Sala d'Ercole secondo Salvino sarebbe stata "tutta improntata ad inutile retorica e a sceneggiate teatrali come lo 'sfiducia day' mentre poi di fatto - scrive - non si faceva seria opposizione a leggi fondamentali come quella sull'acqua e sul governo del territorio". Il tutto sarebbe avvenuto "in accordo" con, dal quale non arrivano repliche, e con il "benestare" di("incapace di azzeccare un congiuntivo")., come il candidato sindaco. Salvino non ha dubbi: "Fatto largo ad Addio Pizzo approfittando della vicenda delle cosiddette firme false il gruppo dei regionali ha finalmente ottenuto l'eliminazione della spina nel fianco di noi ortodossi sempre pronti a criticare internamente l'inutilità e la assoluta inefficacia della loro attività 'politica'". Parole che si fanno ancora più pesanti quando Salvino accusa l'ex deputata regionale pentastellata,, anche lei rinviata a giudizio insieme con l'allora collegaper le vicende del 2012: "Ricordo che con una congiura di palazzo molto ben orchestrata partita in coincidenza con le ultime amministrative Palermitane sono stato brutalmente 'fatto fuori' con una menzogna della deputata ormai ex Claudia La Rocca, che con un 'presumibilmente' pronunciato davanti a dei pm molto propensi a credere ad una sola versione dei fatti mi ha di fatto azzerato non solo da un punto di vista politico ma soprattutto sul piano personale". Circostanze tutte da verificare, frasi a cui La Rocca, ascoltata da Livesicilia, preferisce non rispondere e che dovranno trovare riscontro nelle aule giudiziarie. Il processo, che si è aperto il 3 ottobre, riprenderà con una nuova udienza a gennaio ma le parole di Salvino, così come l'azione legale intentata nei confronti della nuova associazione, scuotono un movimento che anche in Sicilia si appresta a celebrare le Parlamentarie per il voto di marzo.