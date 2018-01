Mancano poche settimane allo svolgimento delle elezioni politiche del 4 marzo e ad oggi non si conoscono i criteri di scelta dei candidati del Partito Democratico". Arriva dal Pd di Agrigento, che ieri ha riunito la direzione provinciale sotto la guida del segretario Peppe Zambito, la richiesta di un maggiore coinvolgimento del territorio. "

Le ultime elezioni regionali - scrivono in un documento - hanno segnato profondamente l'elettorato del nostro partito, dimostrando che le scelte non condivise con l'anima del partito, producono scarso entusiasmo e risultati elettorali deludenti.

Una situazione che preoccupa, a tutti i livelli, il partito della provincia di Agrigento che non è più disponibile a rinunciare al ruolo dei propri organismi, troppe volte mortificati da scelte verticistiche".

"Il difficile momento politico, che si sta attraversando, necessita di una grande e forte mobilitazione di tutti i Democratici, con il preciso intento di rivendicare quanto di buono fatto dal governo nazionale a guida Pd, impedendo così che il populismo della destra e del movimento Cinque Stelle metta a rischio i grandi risultati raggiunti in questi anni sul piano sociale culturale ed economico", aggiungono.

- che garantisca la partecipazione alla vita politica e alle scelte del Partito democratico, utile per ritrovare l'entusiasmo e per rinnovare l'impegno politico che in questi anni ci ha visti protagonisti con orgoglio".