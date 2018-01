*Aggiornamento ore 18.27

Un gruppo di migranti, inizialmente 150, ha bloccato la strada statale 115, che collega Agrigento con Sciacca. I migranti, richiedenti asilo politico, reclamavano a gran voce di lasciare il centro d'accoglienza "Villa Sikania" di Siculiana (Ag) e di essere trasferiti altrove. A loro dire, sono ospiti della struttura da troppo tempo. Polizia e carabinieri, dopo aver chiuso il tratto di strada e deviato la circolazione, sono riusciti a far rientrare la protesta. Dopo oltre tre ore, la statale è stata riaperta al traffico. (ANSA)."La protesta di questa mattina dei richiedenti asilo è qualcosa di vergognoso: quasi 200 migranti, tutti maschi, hanno interrotto il traffico sulla statale che collega Agrigento a Sciacca, mandando in tilt per ore tutta la viabilità e creando forti disagi alla comunità che li sta ospitando". Lo dicono il deputato Alessandro Pagano della Lega, segretario regione Sicilia occidentale, e Anna Sciangula responsabile di Agrigento del movimento di Salvini. "Il motivo? Perché non si trovano bene in Hotel. Sembra vogliano anche i riscaldamenti h 24, mentre fuori i soldati che sorvegliano la struttura devono rimanere al freddo. Assurdo. - aggiungono - Una situazione di forte tensione sociale, che negli ultimi mesi si è ripetuta in tanti altri Cas sul territorio italiano, e che è figlia del fallimento del sistema di accoglienza voluto dal Pd di Renzi e Gentiloni, dalla Boldrini e avallata dal M5S. La verità è che sono troppi e non possono essere più gestiti. Questa non è accoglienza, ma dietro le coop si cela una mentalità becera e anti cristiana che tratta il migrante come una merce su cui fare business". "Il nostro progetto è di aiutarli a casa loro, perché questa situazione nel nostro Paese non è più sostenibile. - concludono - E i fatti di oggi lo ribadiscono. Con Salvini siamo stati lo scorso ottobre proprio all'hotel Villa Sikania. Sosteniamo e siamo dalla parte della popolazione di Siculiana, dove torneremo dopo le elezioni per mantenere la promessa di chiusura del centro".