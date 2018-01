PALERMO - Tornano al lavoro sette lavoratori della mensa Fincantieri, rimasti fuori due anni fa in seguito al cambio d'appalto dalla Euroristorazione alla Cot. A riconquistare il loro posto sono addetti al servizio mensa e cuochi che da circa 20 anni lavoravano in modo continuativo, cambiando datori di lavoro quando cambiavano i bandi, sempre nel rispetto della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale applicato. Dopo una lunga vertenza seguita dalla Filcams e dalla Fiom, la Cot tra il 22 gennaio e il primo febbraio procederà alla loro assunzione. Sarà applicata, così come chiedevano le due categorie, la clausola di salvaguardia prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento anche nei casi di cambio di gestione del servizio. Nel 2016 erano stati licenziati in 12 nel cambio appalto. I sette lavoratori ex Euroristorazione riassunti saranno impiegati tre nella mensa di Fincantieri e gli altri impegnati all'interno dell'organizzazione aziendale. Per l'accordo sindacale raggiunto, i lavoratori ritireranno la causa contro l'azienda e sottoscriveranno la conciliazione individuale con la Cot. (ANSA).