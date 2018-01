TRAPANI- Peppe Bologna, 66 anni, ex editore di Tele Scirocco, ha annunciato formalmente la sua candidatura a sindaco di Trapani con la lista civica Scirocco. Bologna, per incontrare la stampa, ha scelto una location singolare: il marciapiede del quartiere periferico e popolare Fontanelle Sud, un modo per rimarcare il suo impegno in favore dei cittadini che vivono in condizioni di disagio. Il Comune è attualmente commissariato, dopo che alle scorse amministrative di giugno uno dei due candidati al ballottaggio, Girolamo Fazio, non presentò volontariamente nei termini stabiliti la propria lista di assessori, lasciando in corsa soltanto il suo avversario del Pd, Pietro Savona, che per essere eletto avrebbe avuto bisogno che si recasse a votare almeno il 50% del corpo elettorale, cosa che non accadde. Le elezioni si terranno quest'anno in coincidenza con la tornata amministrativa in altri comuni.(ANSA).