. Le cifre sono state rese note dall’assessore regionale alla Politiche sociali,, nel corso di un evento svolto nei giorni scorsi ad Agrigento. Il componente della giunta Musumeci ha incontrato i familiari dei diversamente abili della Federazione Regionale del Movimento "Noi Liberi", dopo che la sua presidente Angela Zicari aveva richiesto un confronto con l'esponente del Governo Musumeci. "Trascorrere le domeniche in famiglia, dopo questa mia recente esperienza istituzionale - ha commentato l'assessore Ippolito -, significa confrontarmi con nuovi affetti. Appena insediati, il presidente della Regione Nello Musumeci, io ed il collega con delega alla Salute Ruggero Razza siamo intervenuti in assenza di un Decreto, solo annunciato da chi ci ha preceduti al Governo della Regione. La norma, approvata dall'Ars su nostra proposta - ha continuato l'esponente della Giunta Regionale -, tiene conto di due elementi di riferimento e di impegni di spesa che sono già stati assunti e che hanno già avuto una copertura.Una cifra di gran lunga superiore che in queste ore è al vaglio delle Aziende Sanitarie Provinciali dell'isola". La presidente della Federazione Regionale del Movimento "Noi Liberi" Angela Zicari ha rivolto parole di gratitudine all'assessore regionale Mariella Ippolito per la semplicità e la schiettezza con le quali si è presentata al confronto con numerose famiglie arrivate ad Agrigento da varie città siciliane. "È stato un incontro franco e diretto - lo ha definito l'assessore Ippolito -, tenuto fuori dal palazzo: nessuna anticamera in Assessorato, nessun arrivo in autoblu, nessun discorso in politichese".