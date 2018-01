in camera da letto, nel cassetto di un comodino, ma anche in un ripostiglio insieme agli attrezzi. S.V è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e giudicato per direttissima. Per lui è stato disposto l'obbligo di firma.

A finire in manette a Cinisi, nel palermitano, S.V, un 24enne nato a Carini.effettuata dai carabinieri del nucleo cinofili Palermo-Villagrazia, insieme al cane "Lego", è stata trovata la sostanza stupefacente. Nell'appartamento del ragazzo i militari hanno individuato tredici grammi di marijuana ed hashish, un bilancino, il kit per confezionare la droga e soldi in contanti.La droga era nascosta